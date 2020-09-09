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Gündem MSB görüntüleri paylaştı Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor
ANKARA

MSB: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı başarıyla devam ediyor

MSB görüntüleri paylaştı: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından görüntüler paylaşıldı.
'Akdeniz Fırtınası' tatbikatından görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020’nin devam ettiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından tatbikat ile ilgili yapılan paylaşımda, “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir de video yer alıyor.

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