​MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."