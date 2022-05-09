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ANKARA

MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz

MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
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