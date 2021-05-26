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ANKARA

MSB: Beş adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde yer alan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının (MEMATT) Azerbaycan’a teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
MSB: Beş adet MEMATT Azerbaycana teslim edildi
MEMATT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Azerbaycan’a teslim edilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hakkında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bağlı kuruluşumuz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan’a teslim edildi. MEMATT’ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT’lar Can Azerbaycan’a hayırlı olsun. Tek millet iki devlet."

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.

Yerli mayın temizleme aracı MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı
EKONOMİ
Yerli mayın temizleme aracı MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı

MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
OYNAT 05:03
MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntülere yer verilirken, 'Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı' denildi.


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