MSB: Beş adet MEMATT Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Azerbaycan’a teslim edilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hakkında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
- "Bağlı kuruluşumuz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan’a teslim edildi. MEMATT’ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT’lar Can Azerbaycan’a hayırlı olsun. Tek millet iki devlet."
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.
1⃣ Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan’a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askerî personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. pic.twitter.com/egRCh1bObs
1⃣ Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen 5 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülke Azerbaycan’a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askerî personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. pic.twitter.com/egRCh1bObs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2021