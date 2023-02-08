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MSB 'birlik zamanı' diyerek paylaştı: Deprem bölgesindeki yaralılar Ankara'da

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’taki yaralı depremzedelerin Ankara Etimesgut’a tahliyesinin sağladığını bildirdi.

12:45 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, gece boyunca deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın Ankara Etimesgut’a tahliyesini sağladı. Birlik Zamanı”




#MSB
#tahliye
#Pazarcık depremi
1 saat önce
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MSB 'birlik zamanı' diyerek paylaştı: Deprem bölgesindeki yaralılar Ankara'da
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