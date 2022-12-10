Gündem MSB cezalandırmaya devam ediyoruz diyerek duyurdu Beş terörist daha etkisiz
ANKARA

MSB 'cezalandırmaya devam ediyoruz' diyerek duyurdu: Beş terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB cezalandırmaya devam ediyoruz diyerek duyurdu: Beş terörist daha etkisiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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