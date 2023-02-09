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MSB: Depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı" dedi.

10:27 . 9/02/2023 Perşembe
IHA
Yardımlar, askeri uçak ve helikopterlerle bölgeye ulaşıyor.

Yardımlar, askeri uçak ve helikopterlerle bölgeye ulaşıyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin deprem bölgesine destek uçuşları "hava yardım koridoru" üzerinden aralıksız sürüyor. Koridor üzerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor"
ifadelerini kullandı.







#Deprem
#Kahramanmaraş
#MSB
#TSK
1 saat önce
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MSB: Depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı
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