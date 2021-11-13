Gündem MSB Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi
POLİTİKA

MSB: 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı' başarıyla gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yılda bir gerçekleştirilen 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi
Foto: MSB.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz’de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata; 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin personel katıldı" denildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü
GÜNDEM
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü

Sosyal medyada başlatılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: Yasal işlem başlatıldı
GÜNDEM
Sosyal medyada başlatılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: Yasal işlem başlatıldı

MSB: S-400 bataryaları İncirlik'e sevk edilmedi
GÜNDEM
MSB: S-400 bataryaları İncirlik'e sevk edilmedi
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.