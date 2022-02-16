Gündem MSB duyurdu 13 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: 13 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: 13 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığında (MSB), yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
  • Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

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