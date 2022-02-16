MSB duyurdu: 13 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığında (MSB), yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
- Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/aRaWrkg9eZ
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!