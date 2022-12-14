MSB duyurdu: 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." denildi.

Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/OiGPRUXMKR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2022

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