MSB duyurdu: 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." denildi.
Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/OiGPRUXMKR
Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/OiGPRUXMKR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2022