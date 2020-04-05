MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ynEZXeuF3g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2020
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.