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MSB duyurdu: Altı askerimiz şehit oldu 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığını 13 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18:58 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:32 - 23/12/2023 Cumartesi
DHA
Pençe- Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu.
Pençe- Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir"
denildi.

Açıklamada ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.




#Şehit
#Terörist
#MSB
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