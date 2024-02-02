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MSB duyurdu: Asos bölgesinde tespit edildiler! Dört PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

10:54 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 10:54 - 2/02/2024 Cuma
DHA

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.



Ayrıntılar geliyor...


#MSB
#PKK
#terör
43 dakika önce
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