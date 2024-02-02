MSB duyurdu: Asos bölgesinde tespit edildiler! Dört PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya… pic.twitter.com/qK8GonH5XO