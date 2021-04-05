MSB duyurdu: Bir PKK'lı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir PKK terör örgütü mensubunun Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi."
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/mwQxyMgzEr
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/mwQxyMgzEr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021