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ANKARA

MSB duyurdu: Bir PKK'lı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi" dedi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Bir PKKlı Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir PKK terör örgütü mensubunun Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi."


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