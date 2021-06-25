MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/L9E11UEciC
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.