MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında TSK unsurlarının yurt içi ve sınır ötesinde büyük başarılar elde ettiğini belirten Akar, 'Terör bitecek. Irak'ın kuzeyinde terörü bitireceğiz. Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse Sinat-Haftanin'den, Metina'dan başlayıp Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, arkasından Gara, Kandil, Asos dahil neredelerse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz.' dedi.