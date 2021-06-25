Gündem MSB duyurdu Irakın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL GÜNDEM

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın 2 farklı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Foto:Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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  • Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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