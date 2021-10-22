MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xzvow2lDQF
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.