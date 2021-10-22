Gündem MSB duyurdu Irakın kuzeyinde eylem hazırlığındaki PKKlı teröristler öldürüldü
ANKARA

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığı yapan iki PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.

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MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde eylem hazırlığındaki PKKlı teröristler öldürüldü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

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