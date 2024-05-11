MSB duyurdu: Metina bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörisin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Ara, Bul, Yok Et!
- Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.
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31 dakika önce