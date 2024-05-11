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MSB duyurdu: Metina bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörisin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:41 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:42 - 11/05/2024 Cumartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı; Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörisin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
  • Ara, Bul, Yok Et!
  • Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
  • Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.



#MSB
#Metina
#Irak
#terörist
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