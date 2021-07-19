MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/0ep6p5PGcN
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.