Gündem MSB duyurdu Metinada 5 PKKlı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Metina'da 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Metinada 5 PKKlı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
PKK'lı teröristler ATAK helikopterleriyle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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