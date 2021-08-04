MSB duyurdu: Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.



Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/zafDu66GbR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021