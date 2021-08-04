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ANKARA

MSB duyurdu: Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığınca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç halinde halkı denizden tahliye etmek için bir karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Muğlaya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Bakanlığın paylaştığı fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.

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