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MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen beş PKK'lı terörist etkisiz!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

12:27 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:37 - 4/12/2023 Pazartesi
DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist öldürüldü.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Beş terörist öldürüldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek"
denildi.



#MSB
#Pençe-Kilit
#terör
#PKK
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