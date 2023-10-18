|
Gündem

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

16:09 . 18/10/2023 Çarşamba
DHA
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre; 2 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede operasyonlara devam ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Güler'den başsağlığı


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#şehit
#pençe kilit
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği dua: La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin anlamı