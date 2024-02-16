MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Güler, Türkiye'nin gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini, değerlendirmelerini, katkılarını ve beklentilerini aktardı. Türkiye'nin terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Güler, terör örgütüne sağlanan desteğin Türkiye'ye karşı yapılan saldırılarda kullanıldığının açık olduğunu, bu desteğin müttefiklikle bağdaşmayacağını ve derhal sonlandırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin NATO'nun yeni hedefi doğrultusunda savunma harcamalarını artırdığını da dile getiren Güler, müttefikler tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek Türkiye'ye yönelik tüm savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması gerekliliğini paylaştı.