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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

10:41 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 10:56 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.




Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı
Türkiye'nin uyarıları sonrası IKBY'den PKK açıklaması: Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı

Türkiye son dönemlerde Erbil ve Bağdat'a kritik ziyaretlerde bulunarak terör örgütü PKK'ya ilişkin uyarılarda bulundu. Son uyarıyı ise BAE ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Söz konusu uyarılar sonrası ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) dikkat çeken bir açıklama geldi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek, örgütün Erbil ve Bağdat için "büyük bir baş ağrısı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

NATO'da temaslarda bulunan Bakan Güler'den PKK uyarısı: Bu destek müttefiklikle bağdaşmıyor
NATO'da temaslarda bulunan Bakan Güler'den PKK uyarısı: Bu destek müttefiklikle bağdaşmıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Güler, Türkiye'nin gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini, değerlendirmelerini, katkılarını ve beklentilerini aktardı. Türkiye'nin terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Güler, terör örgütüne sağlanan desteğin Türkiye'ye karşı yapılan saldırılarda kullanıldığının açık olduğunu, bu desteğin müttefiklikle bağdaşmayacağını ve derhal sonlandırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin NATO'nun yeni hedefi doğrultusunda savunma harcamalarını artırdığını da dile getiren Güler, müttefikler tarafından ihraç kısıtlarına maruz bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek Türkiye'ye yönelik tüm savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılması gerekliliğini paylaştı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#PENÇE-KİLİT Operasyonu
#pkk
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