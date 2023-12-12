MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.” denildi.
Kurtulmuş ve Yılmaz'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Yılmaz ve Kurtulmuş, şehit Emir'e rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş ise yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.