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Gündem MSB duyurdu PKKlı teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'lı beş teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: PKKlı teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB tarafından paylaşılan görüntülerde terör mevzileri böyle vuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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