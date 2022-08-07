Gündem MSB duyurdu Saldırı girişimindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
​MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı girişimindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi
DÜNYA
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İçişleri: Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri: Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı
FOTOĞRAF 5
Title
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yaptıkları yol emniyeti uygulamalarında uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcısı 51 kişiyi yakaladı.
Title
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına karşı mücadelesi devam ediyor.
Title
Bu çerçevede, şehrin çeşitli noktalarında arama yapıldı.
Title
Yapılan aramada; ekipler, 20 araç içerisinde bulunan 52 şahsı üzerinde 57 gram metamfetamin, kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Title
Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin çeşitli noktalarında yaptıkları yol emniyeti uygulamalarında uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcısı 51 kişiyi yakaladı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına karşı mücadelesi devam ediyor.
Üç ilde petrol aranacak

Üç ilde petrol aranacak

​TPAO'ya yetki verildi
Çin ablukayı genişletti

Çin ablukayı genişletti

​Tarih verip duyurdular: Bölge gemi trafiğine kapatılacak.
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşeke saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

​'Hava kararınca saldırıya geçiyorlar.'

İslam'a hakaret içeren listeler tek tek tespit edildi.

​En az 24 şehit 203 yaralı.

​Yükseliş kalıcı mı?

​10 il için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir.

​Beyninizi tamamen yenileme gücüne sahip

Biden ikna etmeli

​Putin'le ruble üzerinde anlaştık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.