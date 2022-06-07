MSB duyurdu: Sekiz terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Almanya'da tedarik krizi: Süpermarket devi Rewe ürün satışına sınırlama getirdi

Almanya'da enflasyon 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Tedarik sıkıntısının baş gösterdiği ülkede, gıda ürünlerine yüzde 50-70 arasında zam yapıldı. Yaşanan krizin ardından Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin kişi başına sadece bir paket makarna ve un alabileceği şekilde sınırlama getirdi.