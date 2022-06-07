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ANKARA

MSB duyurdu: Sekiz terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Sekiz terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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