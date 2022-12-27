Gündem MSB duyurdu Suriyenin kuzeyinde 12 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 12 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

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