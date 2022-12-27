MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VYeLvdi0Ky — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022

GÜNDEM MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz