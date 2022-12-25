MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Loy5yOLbMa
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!