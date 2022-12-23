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ANKARA

MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
​MSB: Yasa dışı yollarla Türkiyeye geçmeye çalışan 13 terörist yakalandı
Foto/Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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