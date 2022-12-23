MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 4’ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/N0rvBfgY0J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022

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