Gündem MSB duyurdu Yedi terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Suriyenin kuzeyinde yedi terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde yedi terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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