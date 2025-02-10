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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde3 terörist etkisiz hale getirildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:1110/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
DHA
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TSK'nın terör örgütlerine karşı operasyonları sürüyor
TSK'nın terör örgütlerine karşı operasyonları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek"
denildi.




#MSB
#YPG
#Fırat Kalkanı
#Barış Pınarı

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