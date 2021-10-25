MSB duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.



Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/UPnIhvZEdc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2021

GÜNDEM MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü