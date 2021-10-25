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ANKARA

MSB duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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