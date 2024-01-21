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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
denildi.
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#PKK
12 saat önce