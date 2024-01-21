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Teröristlerin hain planı engellendi! Suriye'nin kuzeyinde yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. 

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:18 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 16:38 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
denildi.






#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK
12 saat önce
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