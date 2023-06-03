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MSB duyurdu: Türk komandoları Kosova’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun talebi doğrultusunda Kosova’da 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak görevlendirildiğini açıkladı.

12:19 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir.
Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.
Kosova'da meydana gelen olaylar) Birliğimizin 4-5 Haziran 2023 tarihlerinde Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikali planlanmıştır.
NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurmuştu."


#MSB
#Kosova
#TSK
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