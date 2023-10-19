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MSB duyurdu: Türkiye'den Akdeniz'de tatbikat kararı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama , 23 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de Dynamic Mariner/Mare Aperto 2023-II Tatbikatı'nın icra edileceği belirtildi.

12:53 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın duyurusunda, 23 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de Dynamic Mariner/Mare Aperto 2023-II Tatbikatı'nın yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şöyle denildi;
Dynamic Mariner/Mare Aperto 2023-II Tatbikatı, 23 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de icra edilecektir.
Tatbikat, 2024 yılında NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini devralacak ITMARFOR’un eğitimi ve sertifikasyonunu sağlamak maksadıyla NATO Müttefik Deniz Komutanlığının yönetiminde icra edilecektir.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personel desteği kapsamında karargâh subayları ve gözlemci personel ile iştirak edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MSB'den 'Gazze' açıklaması: TSK hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır
MSB'den 'Gazze' açıklaması: TSK hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) TSK’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada "Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor." denildi. ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemileriyle ilgili ise "ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Filistin’e yardım konusunda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır." açıklaması yapıldı.

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#Akdeniz
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