MSB duyurdu: Türkiye'den Akdeniz'de tatbikat kararı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın duyurusunda, 23 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de Dynamic Mariner/Mare Aperto 2023-II Tatbikatı'nın yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şöyle denildi;
Dynamic Mariner/Mare Aperto 2023-II Tatbikatı, 23 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de icra edilecektir.
Tatbikat, 2024 yılında NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini devralacak ITMARFOR’un eğitimi ve sertifikasyonunu sağlamak maksadıyla NATO Müttefik Deniz Komutanlığının yönetiminde icra edilecektir.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personel desteği kapsamında karargâh subayları ve gözlemci personel ile iştirak edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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2 saat önce