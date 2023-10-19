MSB duyurdu: Türkiye'den Akdeniz'de tatbikat kararı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) TSK’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada "Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor." denildi. ABD’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği uçak gemileriyle ilgili ise "ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Filistin’e yardım konusunda ise "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır." açıklaması yapıldı.