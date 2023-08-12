MSB duyurdu: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!'' notuyla gerçekleşen operasyonda 4 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.