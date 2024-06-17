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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan dokuz kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

15:48 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:51 - 17/06/2024 Pazartesi
AA
5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı.
5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hudutta göz açtırmıyor. Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı.


MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"





#MSB
#Türkiye
#Yunanistan
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