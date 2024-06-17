5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri hudutta göz açtırmıyor. Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
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2 saat önce