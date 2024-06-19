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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

16:58 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:08 - 19/06/2024 Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 9 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.




#Yunanistan
#MSB
#FETÖ
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