MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.