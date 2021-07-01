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ANKARA

MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı terörist yakalandı

MSB Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKKlı terörist yakalandı
Foto:Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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