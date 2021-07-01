MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

GÜNDEM MSB duyurdu: Gara'da 3 terörist öldürüldü

Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QTFSLyNInC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021