MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandılar

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
#FETÖ üyesi
#Milli Savunma Bakanlığı
#yasa dışı yol
2 saat önce
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