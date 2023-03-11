MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde minik bir kız çocuğunun, yere çökmüş Mehmetçiğin omzuna yattığı görüntü paylaşılarak, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir… Sen de; geleceğimizsin, Türkiye’sin! Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz!" denildi.