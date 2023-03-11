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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ikisi FETÖ mensubu üç şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12:42 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.





#FETÖ üyesi
#Milli Savunma Bakanlığı
#yasa dışı yol
2 saat önce
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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışken yakalandılar
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