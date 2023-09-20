MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"