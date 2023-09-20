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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:50 - 20/09/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:11 - 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristler öldürüldü.
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristler öldürüldü.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.


Taciz ateşleri cezasız kalmadı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"
ifadeleri kullanıldı.



#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK
3 ay önce
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