MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristler öldürüldü.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Taciz ateşleri cezasız kalmadı
Taciz ateşleri cezasız kalmadı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"
ifadeleri kullanıldı.
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3 ay önce