MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle ve teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1⃣Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak!



Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu.https://t.co/31TIGxDVsV#MSB pic.twitter.com/E0079rFequ REKLAM December 12, 2022