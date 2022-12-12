Gündem MSB görüntüleri paylaştı 4 PKKlı terörist böyle teslim oldu
ANKARA

MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKKlı terörist böyle teslim oldu
Teröristlerin teslim olduğu anlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle ve teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK’lı terörist işte böyle teslim oldu" denildi.

MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
OYNAT 01:29
MSB görüntüleri paylaştı: 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca operasyonun görüntüleri paylaşıldı.


Ayrıca açıklamada, "Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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