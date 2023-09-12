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MSB 'Hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz' diyerek duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde dört PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Pınar Görgü
11:12 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Fırat Kalkanı Bölgesi

Fırat Kalkanı Bölgesi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesini kana bulamak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda terörle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine işaret edilerek,
“Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi”
denildi.






#MSB
#terör
#PKK
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