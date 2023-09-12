MSB 'Hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz' diyerek duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde dört PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Batı ülkelerinde yabancı düşmanlığı giderek tehlikeli bir boyut almaya başladı. Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 2021 yılının 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırıma sürerek Müslüman bir aileyi katleden teröristin hain saldırıyı üç ay boyunca tasarladığı ortaya çıktı.