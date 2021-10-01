Gündem MSB Hudut birliklerimiz sınırda 3ü PKKlı biri DEAŞlı 7 şahsı yakaladı
ANKARA

MSB: Hudut birliklerimiz sınırda 3'ü PKK'lı biri DEAŞ'lı 7 şahsı yakaladı

MSB, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Hudut birliklerimiz sınırda 3ü PKKlı biri DEAŞlı 7 şahsı yakaladı
MSB

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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