MSB: Hudut birliklerimiz sınırda 3'ü PKK'lı biri DEAŞ'lı 7 şahsı yakaladı

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/n3UC8SYCKz
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/n3UC8SYCKz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2021