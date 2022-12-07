MSB: Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi daha yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/HIsUqTyxKi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

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