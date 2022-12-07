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ANKARA

MSB: Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi daha yakaladı

MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin daha yakalandığını. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Hudut Kartalları Yunanistana kaçmaya çalışan 7 kişiyi daha yakaladı
MSB: Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi daha yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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