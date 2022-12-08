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ANKARA

MSB: Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Suriye hududunda PKK/YPG terör örgütü mensubu 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı'' ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSB: Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı
MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Suriye hududunda PKK/YPG terör örgütü mensubu 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı'' ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Suriye hududunda 1 kişi ülkemize sızmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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