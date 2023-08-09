MSB: İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'n sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.T. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
ifadelerine yer verildi.
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15 dakika önce