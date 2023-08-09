MSB: İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında büyük bir skandala imza attı. Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Kılıçgün, "Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.