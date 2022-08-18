Gündem MSB İki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: İki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kaydedildi.

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