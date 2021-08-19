MSB 'İnlerini başlarına yıktık' diyerek duyurdu: PKK'ya Sincar'da ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!"





Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!



Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/Rg8SKacvvb REKLAM August 19, 2021

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