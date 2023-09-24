|
Gündem

MSB 'İnlerini yıkmaya devam edeceğiz' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde beş terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen beş PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pınar Görgü
12:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teröristler terörist hava harekatıyla öldürüldü.

Teröristler terörist hava harekatıyla öldürüldü.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.


Açıklamada
, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.





#MSB
#PKK
#terör
#Pençe Kilit Operasyonu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Huawei Matebook D16 özellikleri ile göz dolduruyor