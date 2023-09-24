MSB 'İnlerini yıkmaya devam edeceğiz' diyerek duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde beş terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler terörist hava harekatıyla öldürüldü.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada
, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
ifadesi kullanıldı.
Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.
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2 saat önce