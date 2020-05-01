MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Belçika'dan getirilen Sevimnur: Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır

Belçika'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Gümüşhane’de 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirilen Sevimnur Kökten (19), yaşadığı süreci anlattı. Kökten, "Türkiye farkını gösterdi, bizleri çok güzel karşılayarak yurtlara getirdi. Ülkemle ne kadar gurur duysam azdır, kendimi burada daha güvenli hissediyorum" dedi.